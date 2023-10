Crisis bij Club Brugge? Dit denkt Ronny Deila ervan

Club Brugge speelt vanavond in de Conference League tegen Lugano. Een overwinning op zich zou al deugd doen voor blauwzwart.

Een zevende plek in de Jupiler Pro League, twee nederlagen op rij en de laatste zege in de Jupiler Pro League die al dateert van midden september.

Dat Club Brugge dringend een stevige opsteker nodig heeft en eigenlijk al met één been in een heuse crisis staat mag dan wel duidelijk zijn.

Dat merkt ook trainer Ronny Deila na de nederlaag op KV Kortrijk. “Ik voel dat de druk de laatste dagen gestegen is”, aldus Deila bij Het Nieuwsblad. “Ik ben niet stupid. Maar dat is oké, het hoort bij een topclub. Nu is het aan ons om terug te vechten.”

De oplossing ligt nochtans voor de hand als we de Noor mogen geloven. “We moeten terug naar de basics, er moet meer balans in de ploeg komen. Misschien was ik te romantisch. We hebben offensief zo veel troeven, met jonge getalenteerde spelers, maar op den duur leek het naïef.”

“We moeten nu vooral collectief beter gaan verdedigen. Als we de nul kunnen houden en scoren – wat we bijna altijd doen – komen we héél ver.”