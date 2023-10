FIFA-voorzitter gaat wild te keer: "Arme, jaloerse en corrupte mensen"

FIFA maakte donderdag bekend dat de strafprocedure tegen Gianni Infantino stopgezet is. De voorzitter van de wereldvoetbalbond kwam in het vizier van het gerecht door geheime ontmoetingen.

Bij het Zwitserse gerecht liep een onderzoek, gestart op 30 juli 2020, na klachten over enkele geheime ontmoetingen tussen Infantino en procureur-generaal Michael Lauber.

De ontmoetingen dateerden van de periode tussen 2015 en 2017. Lauber voerde toen onderzoek naar het corruptieschandaal bij de FIFA, vooral over de toewijzing van de WK’s 2018 en 2022 aan Rusland en Qatar.

De zaak is nu helemaal geseponeerd en Infantino maakt van de gelegenheid gebruik om hard uit te halen naar al wie hem valselijk beschuldigd heeft.

“Dit is een volledige en duidelijke overwinning voor mij, voor de nieuwe FIFA en voor justitie. Het is nu duidelijk dat de beschuldigingen tegen mij slechts pogingen waren van arme, jaloerse en corrupte mensen”, klinkt het in een mededeling.

“Ze wilden mijn reputatie aanvallen. Als deze mensen nog enige waardigheid hebben, zouden ze op z’n minst het fatsoen mogen hebben om zich te verontschuldigen voor hun acties en de schade die ze hebben veroorzaakt. Het onderzoek bevestigt dat ik altijd op een wettige en correcte manier heb gehandeld, waarbij ik altijd uitsluitend de belangen van het voetbal en de FIFA heb verdedigd.”