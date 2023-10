Beerschot krijgt erg belangrijk nieuws te horen over 'verboden' wedstrijd

Beerschot heeft vrijdag erg belangrijk nieuws gekregen omtrent de 'verboden' wedstrijd tegen SL16. Op 26 augustus mocht die wedstrijd niet doorgaan. De Luikse gouverneur oordeelde dat er te weinig politie inzetbaar was voor dit duel.

Nadat een man werd doodgeschoten in Oupeye, leek het onrustig in Luik. Er zou te weinig politie zijn geweest om op 26 augustus het wedstrijdgebeuren in goede banen te leiden.

Beerschot eiste meteen een forfaitzege op, volgens artikel B7.37 van het bondsreglement. Daarin staat te lezen dat een forfait de enige oplossing is wanneer een lokale overheid beslist dat een wedstrijd niet door mag gaan. De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal behandelde de zaak begin september, maar stelde de zaak uit tot 6 oktober.

De advocaten van beide clubs verdedigden hun belangen, maar sindsdien kwam er geen informatie meer naar buiten. Tot vrijdag, toen besliste de Disclipinaire Raad van de RBFA over het vervolg.

"Beerschot kreeg zonet (vrijdagvoormiddag) het vonnis binnen van de Disclipinaire Raad van de RBFA over de wedstrijd tegen SL16. Volgens dat vonnis zou de wedstrijd gespeeld moeten worden. Beerschot bekijkt nu dat vonnis en beraadt zich over mogelijke volgende stappen", klinkt het via de officiële kanalen van de club.

Mocht Beerschot een forfaitwinst krijgen, staat de club alleen op kop. Voorlopig is dit dus niet het geval. Dit zal ongetwijfeld nog vervolgd worden...