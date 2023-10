Bekijk de typische Lukaku-goal die hem waanzinnig record nog wat hielp scherper stellen

Romelu Lukaku heeft een liefdesverhouding met de Europa League. Hij scoort er altijd en overal in. Nu al voor de 14de keer op rij. Ook Slavia Praag kon hem niet tegenhouden.

Na een kwartier had Lukaku zijn achttiende goal in de Europa League al laten optekenen. Zo'n typische actie van Lukaku die bij een tegenaanval even inhield en daarna versnelde om de voorzet van El Shaarawy perfect binnen te plaatsen.

Zijn reeks duurt nu al 14 matchen, sinds 2014 met Everton. Niemand slaagde er ook in om in die competitie 14 matchen op rij te scoren.

Hij werd dan ook onder een staande ovatie naar de kant gehaald. Het zal hem vertrouwen geven voor zijn veelbesproken terugkeer naar Inter dit weekend. Daar wacht hem een warm onthaal.