Boze Blessin ondanks spectaculaire zege en dat had wel een reden: "Winnaarsmentaliteit? Waar was die dan?"

Alexander Blessin zag zijn team in de slotseconden van de match tegen LASK Linz de drie punten pakken. Maar achteraf had hij moeite om daar heel blij mee te zijn. Daar had die eerste helft wel iets mee te maken.

Blessin kwam dan ook met gemengde gevoelens naar de persconferentie. "Wat ik voel? Dat is moeilijk te beschijven. Ontgoocheld en boos tijdens de rust en nu moet ik wel zeggen dat ik blij ben met de drie punten. Maar na tien minuten zag ik al dat ik mijn matchplan in de vuilbak gooien", zuchtte hij.

"Er was niets concreet te zien van wat we geoefend hadden op het veld. We spreken hier dan over de basics. Er was niets goed. Misschien was dat een beetje mijn schuld, dat kan. Maar goed, ze kunnen vandaag vieren als ze maar weten dat die eerste 50 minuten op niets leken. Die winnaarsmentaliteit waar jullie nu over spreken, daar zag ik toen niets van."

Burgess was kwaad en wou laten zien: not in my house

In het slot was het Burgess, die ook een moeilijke match kende, die de 2-1 tegen de netten kopte. Een wat vreemde opstelling trouwens van de verdediger, want hij begon zijn run buiten de zestien bij een vrije trap. "Weet je, ik zeg altijd dat de aanvoer goed moet zijn. Wel, die bal van Puertas was perfect."

"Maar ja, 'Burgie' liep met high intensity in en dat is moeilijk te verdedigen. Hij was kwaad omdat hij net ervoor een gele kaart kreeg. Hij had zoiets van: not in my house. Al is dit natuurlijk niet ons huis", verwees hij naar het Lotto Park.