📷 Uitgelekt: 'Dit is het bedrag van de aankoopoptie voor Romelu Lukaku'

Het duurde bijzonder lang vooraleer Romelu Lukaku afgelopen zomer een club vond, maar uiteindelijk werd het AS Roma. En dat hebben de Romeinen zich nog niet beklaagd.

Big Rom verkeert meer en meer in topvorm. Hij scoort ook aan de lopende band en daardoor kijken ze in Italië al of de Rode Duivel ook voor volgend seizoen kan vastgelegd worden.

Lukaku heeft nog een contract tot midden 2026 bij Chelsea, maar het ziet er naar uit dat hij daar nooit nog een minuut zal spelen.

Volgens transferjournalist Fabrizio Romano heeft AS Roma een aankoopoptie in de huurdeal met Chelsea. Die zou 40 miljoen euro bedragen, zo laat hij weten op zijn sociale media.

🟡🔴 Romelu Lukaku, on fire this season with 13 G/A in 14 games so far after joining AS Roma on loan from Chelsea.



He's doing great for both club and national team.



Fee to sign Lukaku in June 2024, already fixed by Chelsea: €40m. pic.twitter.com/jdwO5JJTTE