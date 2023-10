Matchwinnaar Daiki Hashioka dolgelukkig na nipte zege tegen RWDM: "Daarom wonnen we"

STVV won vrijdag met het kleinste verschil van RWDM. De partij verliep erg moeilijk maar uiteindelijk was het Daiki Hashioka die de Truienaars de drie punten bezorgde met een laat doelpunt.

'Daiki's on fire' klonk het luidkeels in de Truiense kleedkamer na het verlossende doelpunt van de Japanner. Het leek er eerst even op dat hij moest vervangen worden, maar gelukkig voor de thuisploeg gebeurde dat niet. "Rond de 70 à 75e minuut begon ik krampen te krijgen, maar ik bleef spelen. De coach wou me eerst vervangen, maar ik deed teken dat dat niet moest, daarom bleef ik staan", vertelde Hashioka na afloop.

Hashioka bedankte zijn ploegmaat Bocat voor de goede assist. "Eric (Bocat n.v.d.r.) zijn voorzetten naar de tweede paal zijn altijd goed. Ik moet hem bedanken. Ik wist dat de bal naar de verste paal ging gaan."

Een flinke boost voor het vertrouwen. Zeker na twee keer met 4-0 cijfers te verliezen. "De coach zei dat we na de 4-0 nederlaag moesten blijven doorzetten en dat het niet uitmaakte. Iedereen ging ervoor en daarom wonnen we. Tijdens de rust ging het over de tactische kant van het spel, maar ook over onze mentaliteit. We moesten meer doen, we konden beter."