Amper goals, maar met ander vermaledijde aspect heeft Defour het helemáál verkorven: "Geef er geen commentaar op"

Steven Defour zit in een benarde situatie. Zijn ploeg maakt amper goals, maar één aspect van het voetbal dat hij in Mechelen implementeert is pas helemaal een doorn in het oog van de supporters. Dat is het vaak willen uitvoetballen van achteruit.

Geregeld is het met een bang hartje vanuit de tribunes toekijken of het wel goed gaat aflopen, maar Defour houdt er aan vast. In de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge had doelman Coucke er na ruim een kwartier genoeg van en stuurde hij zijn ploegmaats vooruit bij één van zijn doeltrappen. Het publiek kwam prompt met applaus.

Wat doet dat met een trainer om zo'n reactie bij de fans te zien? "Ik geef er geen commentaar op", wil Defour duidelijk niet veel woorden aan dat onderwerp besteden. Maar wat vond hij dan van de opbouw? "In de eerste helft waren we onzorgvuldig in balbezit en waren we de bal te snel aan het kwijtgeraken."

Moeizame opbouw bij KVM

"De opbouw was moeilijk, we wisten op voorhand dat dat moeilijk ging zijn", erkent Jannes Van Hecke. "Cercle staat gekend om zijn hoge pressing. We hebben wel wat vaker de lange bal gehanteerd. Ik denk dat we er in de tweede helft iets meer uit konden komen, maar de eerste helft was niet mooi om zien."

© photonews

Van Hecke was zelf nog dicht bij de 1-0 en Mechelse goals zijn de laatste tijd op één hand te tellen. KVM heeft de op één na slechtste aanval uit de Jupiler Pro League. "Ik denk wel dat we de kansen creëren, maar die gaan er dan niet in. Er komt wat pech bij. Misschien missen we wat scherpte of is het een combinatie van de twee."

Defour zoekt naar verklaring

Ook Defour zoekt een verklaring. "Dat is eigen aan het feit dat het niet loopt. Misschien vallen de goals op een bepaald moment wél. Op dit moment gaan ze er niet in voor ons en gaan ze er aan de andere kant veel vlotter in. We trainen er specifiek op. Soms heb je maar één goal nodig om de bladzijde te kunnen omdraaien."