Carl Hoefkens is wel héél duidelijk: "Dat wil ik nooit meer zien"

KAA Gent speelde in de eerste helft Standard helemaal weg. Bij de rust stond er niet eens een overdreven 3-0 op het scorebord. Carl Hoefkens was dan ook bijzonder streng in zijn analyse van die eerste helft.

Hein Vanhaezebrouck vatte het goed samen na de eerste helft: "Dat was een referentiehelft van ons. We waren heel goed, misschien het beste van dit seizoen. Bodart was de beste speler van Standard en het staat 3-0. Dat wil toch wat zeggen."

Carl Hoefkens van zijn kant kon er veel minder mee lachen. Ook hij besefte dat zijn team zonder Arnaud Bodart mogelijk nog veel zwaarder in het krijt had gestaan tegen de Buffalo's. "Neen, nog slechter was echt niet mogelijk."

Wel blij met de reactie in de tweede helft

"Het was van alles te weinig. Ik heb alles gezien in die eerste 45 minuten van hoe Standard niet is", was Hoefkens zeer streng voor zijn spelers. "Het was een gebrek aan puur engagement, te weinig passie en fierheid in de duels. De tweede ballen waren nooit voor ons."

"Dan wordt het heel moeilijk, want in balbezit waren we ook niet dominant genoeg. Ik heb aan de rust gezegd dat ik dit nooit meer wilde zien. Het was een heel frustrerende eerste helft. Ik ben wel zeer blij met de reactie van de tweede helft."