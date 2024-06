Officieel: Antwerp haalt ex-speler Mechelen op bij OH Leuven

Royal Antwerp FC wil er ook de komende jaren staan in de Jupiler Pro League. Daartoe doen ze ondertussen ook al een aantal pittige transfers. Ook met oog op de toekomst en dus ook bij de RAFC Academy.

Royal Antwerp heeft de komst van de 19-jarige vleugelverdediger Obed Agyapong wereldkundig gemaakt. De youngster komt over van OH Leuven en zal meer dan waarschijnlijk aansluiten op de RAFC Academy volgend seizoen.

Obed Agyapong is een wingback die al meermaals van zich liet spreken. In 2022 trok hij van KV Mechelen naar OH Leuven, nu maakt hij opnieuw een stap in zijn ontwikkeling en met oog op de toekomst bij The Great Old.

Nieuwe aanwinst voor Royal Antwerp FC

Zowel bij Mechelen als bij OH Leuven was hij een vaste waarde in de jeugdreeksen, afgelopen seizoen maakte hij de nodige indruk in eerste nationale bij de beloftenploeg van OH Leuven. Daar scoorde hij één doelpunt in 26 matchen.

Obed Agyapong (19) vervoegt komend seizoen onze Young Reds. 🔴⚪



De snelle en creatieve rechter wingback speelde voorheen bij KV Mechelen en OHL. Veel succes, Obed! 👊 pic.twitter.com/I18ppmOsYs — RAFC Academy (@RAFC_academy_) June 13, 2024

Agyapong werd met OH Leuven zestiende in eerste nationale, nu trekt hij dus naar het nummer veertien uit dezelfde competitie. Op dat gebied is het niet meteen een grote promotie die de jonge verdediger weet te maken.

Met oog op de toekomst kan dat wel zo zijn. Sowieso wil Antwerp met zijn Young Reds zo snel als mogelijk wat doorstijgen qua niveau. Als het even kan, willen ze met de beloftenploeg in de Challenger Pro League terecht proberen komen.