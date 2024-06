Butter bie de vis: KV Oostende komt met héél belangrijk nieuws

Het hing al een paar dagen in de lucht, maar nu is er ook officieel goed nieuws te melden voor de Kustboys. KV Oostende zal gaan samenwerken met Diksmuide, de club waar Karl Vannieuwkerke het uithangbord is en zijn dochter voetbalt bij de vrouwenploeg.

Stad Oostende en KSV Diksmuide hebben een intentieovereenkomst afgesloten. Dit vormt het officiële startpunt voor de verdere uitwerking van de samenwerking. De jeugdspelers van het voormalige KVO kunnen hierdoor blijven trainen en voetballen in ‘De Schorre’ in Oostende, die van KSV Diksmuide blijven op hun vertrouwde campus ‘De Pluimen’.

Stad Oostende en KSV Diksmuide gaan nu in exclusief overleg om een samenwerkingsovereenkomst uit te werken en samen ‘KVDO’ te vormen, Koninklijke Voetbalclub Diksmuide-Oostende. Dat liet KV Oostende weten in een persbericht.





"We gaan samen een mooi project opzetten dat een win-win is voor zowel Oostende als Diksmuide en dit op vlak van jeugd én eerste ploeg. We zijn als stadsbestuur blij met deze uitkomst, want het Oostendse voetbal en alle KVO-fans verdienen een club op een degelijk niveau", is burgemeester Bart Tommelein van Oostende een gelukkig man.

Ook bij Diksmuide bij monde van voorzitter Frederik Willaert alleen maar blije gezichten: "We kijken hoopvol uit naar de toekomst en hopen voor de Diksmuidse en Oostendse voetballiefhebber een mooi, realistisch en duurzaam verhaal te schrijven. Zonder financiële risico’s. Gedreven door enthousiasme, visie en ambiance. Want ook in Diksmuide zijn we wel wat gewoon als het op feesten aankomt. Laat ons samen voetbalgeschiedenis schrijven."

Weg van de grootheidswaanzin

Ook onder meer Karl Vannieuwkerke en Frederik Decoutere van Diksmuide zien de samenwerking zeker zitten, terwijl Bram Keirsebilck, woordvoerder KV Oostende en ‘Werkgroep Doorstart KVO’ het parcours van Diksmuide roemt. "Het is een project dat focust op realisme, betrokkenheid en een gezonde, financiële en sportieve ambitie met focus op eigen jeugd. Weg van de grootheidswaanzin, de desinteresse en het wanbeleid dat ons geliefde KV Oostende heeft kapotgemaakt."