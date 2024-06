'Interesse voor Denkey groeit: ook topclub uit Premier League zet hem op lijstje'

Kévin Denkey was het voorbije seizoen van goudwaarde voor Cercle Brugge. De Togolees was voor groenzwart met 28 doelpunten in 39 wedstrijden over de verschillende competities heen bijzonder productief.

De interesse voor Denkey is dan ook groot. Eerder deze week was al te horen dat AC Milan de nodige interesse heeft om hem naar de Serie A te halen.

Maar ook Manchester United zou de nodige interesse tonen, als we Shaun Connolly op onderstaande Twitter mogen geloven. Hij beheert een podcast over de Engelse ploeg.

Volgens hem staat Denkey zelfs op de shortlist die Manchester United heeft gemaakt voor spitsen die het deze zomer wil aantrekken. Volgens hem moet Denkey om en bij de 15 miljoen euro kosten.

Denkey gaf zelf al aan dat het heel goed mogelijk is dat hij de club zal verlaten. Hij ligt bij Cercle Brugge nog tot midden 2026 onder contract. Transfermarkt schat zijn waarde op 16 miljoen euro.

🚨 Exclusive. Togo striker Kévin Denkey is on a shortlist of attackers considered by Manchester United this summer.



The 23-year-old hit 28 goals in 39 appearances across all competitions for Cercle Brugge and has a valuation in the region of €15 Million. pic.twitter.com/FBKYrH8oV6