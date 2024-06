DONE DEAL: KV Mechelen haalt belangrijke slag thuis

Bij KV Mechelen geloven ze volop in de toekomst. In die optiek hebben ze nu ook een jonge speler uit de A-kern een fikse contractverlenging gegeven. Een mooie contractverlenging is het voor een jong talent.

Bilal Bafdili is vanaf heden tot juni 2027 aan KV Mechelen verbonden. Dat hebben De Kakkers bekendgemaakt via de officiële kanalen. Eerder had hij al eens een contract getekend tot juni 2025, maar nu heeft Malinwa dat contract opengebroken. De jonge spelmaker scoorde vorig seizoen zeven keer in zijn eerste maanden bij Jong Mechelen. Dat leverde hem toen een plekje bij de A-kern én een nieuw contract op. Afgelopen seizoen kwam hij bij Mechelen tot drie goals en een assist. 𝐁𝐀𝐅𝐃𝐈𝐋𝐈 𝟐𝟎𝟐𝟕 ✍️



Bilal Bafdili verlengt Achter de Kazerne tot 2027 🤩



🔗 https://t.co/jnlAYse2oz#mijnclubonzedroom pic.twitter.com/ZcUpcoS99p — KV Mechelen (@kvmechelen) June 13, 2024 “Jong KV begint stilaan de hofleverancier te worden van onze A-kern. Deze contractverlenging ligt in de lijn van onze toekomstvisie bij Malinwa. Jonge spelers beter maken, kansen geven en zichzelf doen overtreffen." Bafdili blijft bij Mechelen "Na Bill (Antonio) en Nagl’ayel (Mukau) heeft ook Bilal zijn plek veroverd bij de grote jongens. Hij is een voetballer waarvoor mensen naar het stadion komen. Ik ben ervan overtuigd dat we nog veel mooie dingen van hem zullen zien bij Geel-Rood", aldus Tim Matthys in een reactie op de webstek van Mechelen. Bafdili was de voorbije maanden stilaan op de radar komen te staan van een aantal subtoppers uit binnen- en buitenland. Zij lijken nu naast de speler te gaan grijpen, omdat die duidelijk gelooft in het project van Mechelen.