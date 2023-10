RSC Anderlecht lijkt helemaal vertrokken door deze ingreep van Brian Riemer

Met een klinkende 5-1-overwinning tegen OH Leuven lijkt Anderlecht helemaal gelanceerd. Brian Riemer lijkt gevonden te hebben wat hij nodig heeft.

RSC Anderlecht was de eerste wedstrijden van dit seizoen nog op zoek naar het juiste elan, maar trainer Brian Riemer heeft blijkbaar gevonden waarnaar hij zocht.

Dat resulteerde in een knappe overwinning tegen OH Leuven, waarbij het publiek ook nog eens vijf doelpunten van de thuisploeg te zien heeft.

Opvallend daarbij was dat Riemer voor de derde week op rij koos voor hetzelfde basiselftal en dat levert blijkbaar voldoende resultaat op.

Dreyer, Dolberg en Hazard voor, Rits, Leoni en Stroeykens op het middenveld en Sardella-Augustinsson op de backs. Achterin posteert de Deen Debast, Vertonghen en Schmeichel.

Enige oplossing die hij zal moeten vinden is wat hij doet met Thomas Delaney eens die helemaal terug is. Voor Amuzu en Flips lijkt het duidelijk dat een basisstek heel ver weg is.