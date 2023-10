Supporter overlijdt op weg naar stadion: "Club Brugge heeft voor hem gewonnen"

Zondagmiddag won Club Brugge van Antwerp. 20 minuten voor de aftrap was een supporter betrokken bij een zwaar verkeersongeval.

Het ongeval gebeurde op een boogscheut van het Jan Breydelstadion, twintig minuten voor de aftrap van de topper tegen Club Brugge.

De 61-jarige Patrick Van Hee wou met zijn fiets de weg kruisen, toen hij aangereden werd door een auto. De exacte omstandigheden worden nog onderzocht, maar de wagen reed zeker niet te snel. De fietser maakte mogelijks een foute beweging.

De man werd naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij korte tijd na aankomst. De verslagenheid in zijn omgeving is bijzonder groot.

Bij Uze Plekke, een welzijnsschakel waar hij actief was, reageert men geschokt. “Patrick was enorm geliefd en ook persoonlijk had ik er een goede band mee. Altijd was hij opgewekt”, zegt voorzitter Angelino Meuleman aan de Krant van West-Vlaanderen.

“Hij was hier al tien jaar lid en bloeide bij ons echt open. Hij was een enorm fervent supporter van Club Brugge en miste geen enkele thuiswedstrijd.

“Ook voor zijn vrouw Brigitte is dit natuurlijk verschrikkelijk nieuws. Ik ben al bij haar op bezoek geweest. Toen ik wegging zei ik haar als troost: Club Brugge heeft vandaag voor hém gewonnen”, klinkt het bij Meuleman.

“We zijn van plan om te vragen of de mogelijkheid bestaat voor de volgende thuiswedstrijd een minuut stilte te houden.”