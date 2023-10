📷 Eerste bekerstunt is al een feit: JPL-ploeg uitgeschakeld in Croky Cup

Vandaag, morgen en overmorgen worden de zestiende finales van de Croky Cup gespeeld. De eerste match leverde meteen een verrassing op.

Om 18.30 uur werden de zestiende finales van de Beker van België afgetrapt met het duel tussen KAS Eupen en KV Oostende, dat vorig seizoen degradeerde naar de Challenger Pro League.

De kustploeg liet er geen gras over groeien en kwam in de eerste minuten al op voorsprong via Daniel Perez, de spits die gehuurd wordt van Club Brugge. Hij kopte een voorzet van Van Daele mooi in doel. Eupen dreigde, met onder andere twee keer Magnée op de paal.

De kustploeg verdedigde de voorsprong met hand en tand, maar kwam ook nog enkele keren heel dicht bij een tweede doelpunt. Dat tweede doelpunt kwam er op minder dan een kwartier van het einde via Berte. Davidson kreeg in de slotfase nog rood voor een overtreding op doelpuntenmaker Berte.

Van de Oostkantonners kwam er maar weinig groot doelgevaar. Nochtans had Eupen na een reeks van zes nederlagen op rij vorig weekend eindelijk nog eens gewonnen en leek het moraal net op tijd terug in orde.

Eupen versloeg toen Sporting Charleroi met 2-0. In de Croky Cup kon het daar echter geen vervolg aan breien en moest het zijn meerdere erkennen in de voorlaatste in de stand van de Challenger Pro League.