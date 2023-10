Jan Vertonghen ziet het met lede ogen aan: "Heel veel schade aangericht"

Jan Vertonghen draait een sterk seizoen met RSC Anderlecht. Met zijn ex-ploeg Ajax Amsterdam loopt het een pak minder.

De kapitein van RSC Anderlecht draait tot dusver een goed seizoen in de Jupiler Pro League. Paarswit staat tweede in de stand, vlak na leider Union SG.

Met de ex-ploeg van Jan Vertonghen loopt het voor geen meter. De club staat allerlaatste in de Eredivisie en wisselde ondertussen al van trainer.

“Het doet pijn”, zei Vertonghen aan TJ Sports USA. “Ze kunnen natuurlijk niet elk jaar kampioen worden, maar waar ze nu staan is niet goed. Het was op alle vlakken slecht, soms moet je diep zakken om weer op te krabbelen.”

“Ze hebben heel veel macht gegeven aan één persoon (Sven Mislintat, red.), die niet bekend was met de clubcultuur bij Ajax. Er is in drie, vier maanden veel schade aangericht. Waar ze nu staan, komt totaal niet overeen met de kwaliteit van de selectie.”

Toch ziet hij het wel goed komen, zoals dat ook met Anderlecht ging. “Ze hebben een aantal mensen met een Ajax-hart teruggehaald. Het zal even duren, maar hopelijk lukt het dit seizoen nog om Europees voetbal te halen.”