Kassa rinkelt eindelijk bij KRC Genk: 18 miljoen stroomt binnen

Goed nieuws voor KRC Genk. Zij strijken nu 18 miljoen euro op voor de transfer van Mike Trésor.

De Belg maakte afgelopen zomer de overstap van KRC Genk naar Burnley. Hij vertrok op huurbasis, maar van zodra hij vijf keer in actie kwam op het veld, werd er een aankoopoptie gelicht.

Afgelopen weekend mocht Trésor nog eens even invallen tegen Bournemouth, waardoor hij nu dus vijf keer speelde voor de Clarets. Op die manier ziet Genk nu dus 18 miljoen euro bij op de rekening komen.

Trésor speelde zich afgelopen seizoen flink in de kijker bij de Limburgers. In totaal speelde hij tijdens zijn periode in Genk 84 keer in het blauw-wit. Hij kwam negen keer tot scoren en gaf 33 assists.