Lionel Messi geeft toe dat deze andere speler evengoed Gouden Bal had kunnen winnen

Toch waren er ook andere kanshebbers voor de meest prestigieuze individuele prijs in het voetbal. Vooral Erling Haaland van Manchester City maakte naast Messi kans op de trofee.

Haaland won samen met Kevin De Bruyne en City de FA Cup, de Premier League en de Champions League. Volgens vele zeker genoeg om voor de eerste keer aan de haal te gaan met de Gouden Bal. Toch zag hij de Inter Miami-ster met de trofee aan de haal gaan.

Messi reageerde zelf al even op de ceremonie. Hij vond dat de Manchester City-spits de trofee ook had verdiend. "Erling (Haaland n.v.d.r.) verdiende het ook heel erg, hij heeft de Premier League en de Champions League gewonnen terwijl hij de topscorer van alles was. Deze prijs had vandaag ook voor jou kunnen zijn. Ik ben er zeker van dat je het de komende jaren zult winnen."

✨ Messi: “Haaland and Mbappé will win the Ballon d’Or one day”.



“Erling deserved it very much too, he has won Premier League, Champions League while being the top scorer of everything. This award could have been yours today too…”.



“I’m sure in the next years you will win it”. pic.twitter.com/1XmwRvOOVi