Tweede en derde eersteklasser sneuvelen na strafschoppen in zestiende finale de Croky Cup

Dinsdagavond werden de eerste zes matchen van de zestiende finale in de Croky Cup afgewerkt. Wie stoot door naar de achtste finales?

De avond begon met de stunt van KV Oostende op KAS Eupen. De kustploeg, gedegradeerd naar de Challenger Pro League, klopte de eersteklasser met 0-2. Later op de avond werden nog vijf andere matchen afgewerkt. Een overzichtje...

Knokke - KV Mechelen: 1-1 NV

Geen goals in de reguliere speeltijd, verlengingen dus. Mrabti kon in minuut 108 een gaatje in de thuisdefensie vinden. Kapitein Vanraefelghem zette bij het begin van de tweede verlenging de bordjes weer gelijk. Strafschoppen brachten uitsluitsel. Vanlerberge miste de eerste voor Malinwa. Knokke liet geen enkele elfmeter liggen.

Thes Sport - Charleroi: 0-3

Op aangeven van Trebel zette Badji de bezoekers enigszins gevleid op voorsprong. Kort na de rust verdubbelde Rogelj de score en Heymans dikte amper enkele minuten later aan tot 0-3.

La Louvière - Anderlecht: 0-1

Benito Raman bracht RSC Anderlecht, dat duidelijk overwicht had, voor de rust op voorsprong. Dat bleek voldoende voor de zege.

STVV - Francs Borains: 3-0 NV

Ook op Stayen geen doelpunten na 90 minuten en dus verlengingen. Invaller Zahiroleslam duwde een voorzet van Ogawa binnen in de eerste verlenging. Okazaki besliste de partij. Steuckers maakte er met een strafschop nog 3-0 van.

Cercle Brugge - Zulte Waregem: 2-2 NV

Traoré zorgde voor de voorsprong van Essevee, maar wie anders dan topschutter Denkey zette de bordjes weer in evenwicht. Gboho bracht Cercle na de rust op voorsprong. De inbreng van Vossen en Vormer rendeerde. Vossen zorgde vanop de stip voor de 2-2.

In de verlengingen vielen geen doelpunten en dus ook hier strafschoppen. Etonde en Lopes misten de derde en vierde strafschop voor Cercle. Rommens miste dan weer voor Zulte (2-3 na 4 strafschoppen). Denkey zorgde voor 3-3, maar Gano trapt Zulte Waregem naar de achtste finales.