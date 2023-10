Vanhaezebrouck is goud aan het smeden: van deze jongen wordt héél veel verwacht (en geëist)

Hein Vanhaezebrouck heeft goud in handen. Een speler die tot nu toe onder de radar is gebleven, maar die tegen Standard zijn strepen meer dan verdiende. De 21-jarige Archie Brown heeft alles om een topper in België te worden en KAA Gent heel wat geld op te leveren.

Er was de laatste tijd veel te doen over de samenwerking tussen de scouting en de technische staf bij Gent. Voor Brown mogen ze alle twee de pluimen opstrijken. De Engelsman kwam op de radar van de scouting toen de Buffalo's een linkse centrale verdediger zochten vorig seizoen. Jamaicaanse snelheid Hij verdween even uit beeld, maar de technische staf merkte op dat hij intussen naar de linkerkant verhuisd was. Een positie die moest opgevuld worden. Brown viel op door zijn atletische kwaliteiten én zijn snelheid. Als Engelsman met Jamaicaanse roots heeft hij die genen meegekregen. Het maakt dat hij de hele linkerflank voor zijn rekening kan nemen. Hij staat gecategoriseerd als linksachter, maar speelt eigenlijk meer als linksvoor. Nochtans is zijn carrièrepad niet gemakkelijk geweest. Hij speelde in de jeugd voor West Bromwich, maar werd daar als 'onvoldoende' weggestuurd. Op zijn 15de werd hij opgepikt door Derby County en daar werd hij omgeschoold tot linksachter. Zijn jeugd bracht hij door in een achtergestelde wijk in Zuid-Birmingham. Zo'n buurt waar je als kind in de problemen kan komen als je te veel op straat rondhangt. Brown is te goed voor de JPL Sport hield hem daarvan weg. Brown deed vanalles: basketbal, voetbal, atletiek, boksen... Alles om hem bezig te houden. Het verklaart zijn lichaamsbouw. Een 1m90 grote, goed geproportioneerde atleet. Bij Gent moest hij even zijn draai vinden, maar intussen maakt hij indruk. "Te goed voor de JPL", lazen we na de match tegen Standard op X, het voormalige Twitter. Brown zijn transferwaarde is, sinds Gent hem weghaalde bij de Zwitserse tweedeklasser Lausanne-Sport, gestegen van 700.000 euro naar 3 miljoen. Gent legde ook wel 4 miljoen voor hem op tafel. Hein Vanhaezebrouck zag zijn potentieel. Iemand met een grote longinhoud, die dat koppelt aan een bovengemiddelde techniek en een goeie voorzet heeft. Zijn statistieken mogen beter, maar het is een 'work in progress'. Hein zijn systeem krijg je ook niet op twee weken onder de knie.





