Wesley Sonck stevig geschrokken door wat hij bij Club Brugge hoort

Club Brugge won met 2-1 de topper tegen Royal Antwerp FC. Het meest in het oog springende element kwam echter na de wedstrijd.

Ronny Deila had een goede week met zeges tegen Lugano en Antwerp, maar wat hij na de match vertelde deed toch bij heel wat mensen de wenkbrauwen fronsen.

“Ik heb naar een aantal mensen geluisterd en enkele wijzigingen doorgevoerd in mijn team, in plaats van mijn eigen ding te doen waar ik in geloof. Maar nu passen we mijn methodes weer toe en winnen we weer, dus dat is goed”, zei hij.

Een duidelijk uithaal naar het bestuur. “Ik was toch geschrokken toen ik het hoorde”, vertelt Wesley Sonck in Extra Time. Ook Filip Joos schrok van die uitspraak. “Dat je dit openbaar gooit, zal even meegedragen worden in Brugge”, reageert hij.

Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe zouden ingegrepen hebben, zo is te horen. Mannaert zou zelfs de spelers voor de match toegesproken hebben in Zürich.

“Deila heeft dat statement gemaakt om een machtsstrijd te winnen”, gaat Joos verder. “Hij wil echt een duidelijke grens trekken om te zeggen tot hier en niet verder.”