Yannick Carrasco laat zich uit over 'mindere' kant van voetballer zijn: "Mensen begrijpen niet wat wij moeten opofferen"

Yannick Carrasco maakt tegenwoordig het mooie weer in Saudi-Arabië. De Rode Duivel praatte nu tijdens een interview over de 'mindere' kanten van voetballer zijn.

Zo vertelt hij dat de mensen enkel zien wat voor luxe gepaard gaat met het leven als voetballer, niet de 'mindere' kanten die erbij komen kijken. "Mensen begrijpen soms niet welke opofferingen wij moeten maken. Ze zien alleen de luxe die we nu hebben zoals geld, mooie auto's, ...", vertelde Carrasco bij 'The Basecamp'.

"Ze begrijpen niet wat we moesten opofferen om hier te geraken en wat we moeten blijven opofferen nu we aan de top staan. Niet kunnen doen wat we willen, niet dezelfde vakantiedagen hebben als andere mensen...", gaat hij verder.

Ook Arthur Theate voegde daar graag nog iets aan toe. "We moeten ook oppassen met alles wat we doen. Onze levensstijl, rusten,... Maar het is de beste job die er is. Dat is de mooie kant van doen waar we van houden. We kozen zelf ons beroep en dat is een zegen."