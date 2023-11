Doelman moet opnieuw opboksen tegen concurrentie: "Zo probeer ik me scherp te houden"

STVV plaatste zich dinsdag voor de achtste finales van de Croky Cup. Doelman Jo Coppens kreeg zijn kans bij de Kanaries.

Wie dacht dat Francs Borains een hapklare brok zou zijn voor STVV kwam helemaal verkeerd uit. De Kanaries wonnen met 3-0, maar dat gebeurde wel pas in de verlengingen. Doelman Jo Coppens was één van de negen nieuwe namen aan de aftrap, maar hij hield zijn netten schoon in het bekerduel.

“Het geeft wel aan dat hij vertrouwen heeft in de ganse groep”, zei Coppens bij Het Laatste Nieuws over trainer Fink. “Ook diegenen die niet vaak gespeeld hebben tot nu toe. Dat gebrek aan matchritme kan je echter niet wegsteken.”

Francs Borains heeft ook aardig wat profvoetballers rondlopen. “Voor hen was dit de match van het jaar, dus zij hebben zich volledig gegeven. Mannen als Chevalier en Tainmont hebben op hoger niveau gespeeld en dat zie je. Zij hebben die kwaliteiten nog. Zij teren op die ene flits.”

De concurrentie voor Coppens is nog altijd groot. “Vooraf kreeg ik de vraag of ik er klaar voor was”, klinkt het. “Ik heb geantwoord dat ik lééf voor matchen als deze. Meer zelfs, ik probeer élke match voor te bereiden alsof het de mijne is. Zo probeer ik mezelf scherp te houden. Met Schmidt vorig seizoen en nu Suzuki is de concurrentie inderdaad niet min.”

“Er is hier ook een duidelijke hiërarchie, maar dat wil niet zeggen dat ik als nummer twee mij niet kan tonen. Als ik een hoog niveau haal, moeten de anderen ook een tandje bijzetten. En dat de supporters na afloop mijn naam scandeerden, geeft altijd een fijn gevoel.”