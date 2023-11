Hervé Matthys niet te spreken over pandoering van Beerschot tegen Club Brugge

Beerschot heeft niet kunnen stunten tegen Club Brugge in de Beker van België. Integendeel, het ging met de billen bloot en moest veel goals slikken.

De eerste twee doelpunten van Club Brugge kon Beerschot zichzelf aanwrijven, daarna kon Club makkelijk scoren. Voor de rust stond het al 0-5, uiteindelijk scoorde Club nog één keer na de rust en werd het een pijnlijke 0-6.

"Elk schot van Club in de eerste helft ging binnen, dat was pijnlijk en confronterend. We hebben zelf drie doelpunten weggegeven, ook ik ging in de fout. We kunnen ons nu weer focussen op de competitie", zei Hervé Matthys na de wedstrijd.

Maar het is niet dat Beerschot helemaal niet meedeed. "Na de 0-1 hebben we even een moment gehad, maar daarna verloren we het weer", zei Matthys. Beerschot kon Club in het eerste kwartier wegdrukken, maar gaf toen de 0-2 weg, waarna het een afstraffing werd.

Club NXT-Beerschot

"Club heeft heel veel kwaliteit en als ze een avond zoals deze beleven, dan wordt het voor ons heel moeilijk. We moeten ons niet te veel zorgen maken om dit resultaat en gewoon blijven verder werken in de competitie", besloot Matthys. Zondag speelt Beerschot tegen Club NXT.