Icoon terug als trainer van Ajax, maar is dat wel mogelijk?

Ajax heeft met John van 't Schip een interimtrainer aangesteld. Voor volgend seizoen moet er een definitieve oplossing zijn.

Wie wordt volgend seizoen de trainer van Ajax en zet de club weer op de plek die het verdient? Dat is een vraag die heel Nederland op dit moment bezighoudt.

Bij Veronica Inside liet Andy van der Meijde alvast een opvallende piste horen. Hij hoopt dat Erik ten Hag te verleiden is voor een terugkeer naar Amsterdam.

Sinds vorig jaar is de Nederlander trainer van Manchester United, maar daar ligt hij enorm onder vuur door de mindere periode. Van 2017 tot 2022 leidde hij Ajax al.

“Zo snel kan het gaan in de voetballerij”, zei Van der Meijde. “Je kunt geen team bij elkaar kopen. Je moet een team smeden. Laat hem maar terugkomen naar Ajax. Laat hem daar maar weer een team opnieuw opbouwen.”

Ten Hag pakte drie landstitels, pakte twee keer de beker en bereikte ook de halve finale van de Champions League met Ajax. Mooie cijfers, maar het zal wel eventjes duren vooraleer Ajax opnieuw op dat niveau geraakt.

Of het een haalbare piste is, is maar zeer de vraag. En dan rest ook nog de vraag of Ten Hag zelf een terugkeer wel ziet zitten.