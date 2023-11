José Riga bereidt zijn troepen voor op clash met KRC Genk: "Ik wil dat mijn spelers echt genieten van hun spel"

Woensdag, in de ronde van 16 van de Belgische beker, is Visé gastheer van KRC Genk. José Riga en zijn mannen kijken uit naar een prestigieuze ontmoeting.

Wat was de reactie van je spelers toen ze hoorden dat ze tegen Genk zouden spelen?

"Iedereen was natuurlijk erg blij. Genk is één van de grote Belgische clubs. Er is ook een soort verbondenheid, ondanks alles, die we met andere ploegen niet zouden hebben gehad, behalve met Standard natuurlijk. We zijn heel blij om een ploeg als Genk te verwelkomen, die duidelijk goed voetbal spelen. Daar hou ik van. Genk is een heel goede loting."

Spelen tegen een van de topploegen in de Pro League is natuurlijk een heel aantrekkelijk vooruitzicht...

"Bovenal is het een kans die spelers misschien nooit meer krijgen - dat hangt af van hun carrière. Het is heel motiverend om een grote slag te slaan."

De wedstrijd wordt gespeeld in Visé, wat erg goed is voor de club...

"Visé heeft er altijd alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat het stadion en de verlichting in orde zijn. Elke keer zijn we de vergunningen gaan halen. Ik hou van deze nieuwe formule, die me een beetje aan Frankrijk doet denken. Je moet je realiseren dat als de verlichting en andere aspecten reglementair en voldoende zijn. Het is ook een mooie beloning voor de voorzitter, die er altijd alles aan heeft gedaan om Visé op een bepaald niveau te krijgen."

Hoe bereid je je spelers mentaal voor op zo'n wedstrijd? Bestaat het risico dat het vooraf allemaal te veel in de hoofden gaat zitten, bijvoorbeeld tijdens competitiewedstrijden?

"Het is nooit gemakkelijk. Maar als ik kijk naar onze laatste wedstrijd (een 2-0 nederlaag bij Namen), denk ik niet dat er enige terughoudendheid was. Ik moet 18 spelers opstellen en de frustratie bij degenen die niet geselecteerd zijn, zal nog groter zijn dan in een competitiewedstrijd. Ik begrijp dat, maar het hoort bij het werk van een voetballer. Ik heb geen gebrek aan motivatie gezien in de wedstrijden vooraf, ook al is de motivatie voor de wedstrijd tegen Genk overduidelijk. We hoeven deze wedstrijd niet op veel verschillende manieren te benaderen. We gaan gewoon proberen om goed te vechten, het goed te doen in deze wedstrijd en te vermijden - als ik het zo mag zeggen - dat deze wedstrijd een les wordt."

Welke boodschap wil je overbrengen aan de spelers? Vooral plezier maken?

"Natuurlijk, maar we moeten het serieus nemen en de wedstrijd goed spelen. In dit geval betekent dat het spel beleven, niet alleen maar verdragen. Natuurlijk moeten ze zich erin vastbijten, maar ze moeten de collectieve instructies respecteren. Het heeft geen zin om individueel op te scheppen. Dat kunnen we alleen als het team goed op zijn plaats zit."

Wat vind je van de huidige vorm van Genk, vice-kampioen van de competitie maar met een achtbaan aan resultaten sinds het begin van het seizoen?

"Ze zijn nog steeds een heel sterke tegenstander. Ja, de resultaten gaan op en neer, maar inhoudelijk is dit een team dat trouw blijft aan zijn spel, ongeacht het seizoen of de coach. Dat is nog een reden waarom jeugdopleidingen zo succesvol zijn. Ze wijken nooit af van hun filosofie, namelijk geweldig voetbal produceren. Daarna zijn we niet in de positie om te praten over wisselende resultaten... Onze resultaten zijn niet goed op dit moment. Ze zijn duidelijk een lastige tegenstander, met een grote kern."

Iets over het spel dat Wouter Vrancken sinds zijn komst heeft ontwikkeld?

"In ieder geval heeft hij het spel van Genk nieuw leven ingeblazen, mede geïnspireerd door wat hij bij Mechelen deed. Hij wil naar voren gaan, spel produceren en veel druk zetten op zijn troepen. Dat heeft heel goed gewerkt voor hem. Het doet me denken aan de tijd van Philippe Clement bij Genk. Hij is een coach die het verdient om te staan waar hij staat, met enkele zeer goede resultaten vorig seizoen, en ik denk dat ze terug op hun niveau zullen komen en dit seizoen zullen strijden voor de titel. Je moet altijd kijken naar de oude en nieuwe spelers, want dit is een team dat weet hoe je hele goede spelers binnenhaalt en daar vervolgens het beste uit haalt. In dat opzicht werkt de scouting goed. En dat geldt ook voor de jeugdopleiding. Het is een goede combinatie."

Je tegenstanders waren van een heel ander kaliber, maar toch versloeg je Lommel in de vorige ronde, een Challenger Pro League team...

"We zaten op dat moment in een goede spiraal. Je moet je realiseren dat we een gloednieuw team hebben. We hebben maar twee spelers van vorig seizoen behouden. Op een gegeven moment vertrouwden we op ons enthousiasme, onze organisatie en onze kwaliteiten. Het was verdiend, we zijn hier niet toevallig. Maar de ene wedstrijd is de andere niet. We moeten dit nemen met het plezier dat het verdient, maar ook met de inzet."

Zoals je al zei, heb je een slechte start van het seizoen gehad. Zou een goed optreden tegen Genk daar verandering in kunnen brengen?

"Het is een geweldige kans om te laten zien dat we veel beter spelen dan de afgelopen tijd. En toch hebben we qua spel zelden ondergedaan. Het kan ons wel nieuwe energie geven, ja. Het zal ook afhangen van hoe de wedstrijd van afgelopen weekend tot ons doordringt. We hebben zaterdag ook nog een wedstrijd voor de boeg. Het is niet altijd het geval, maar we moeten proberen om van deze wedstrijd tegen Genk een kans te maken om er alles aan te doen om ons vertrouwen terug te winnen. Er staat immers geen druk op ons."