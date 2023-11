Lierse-trainer Christiaens: "Lier droomde van een bekerverhaal maar die droom werd snel de kop ingedrukt"

Het was weer even de sfeer van weleer op het Lisp. Lierse K. gaf partij aan Antwerp in de beker maar kun niet stunten tegen de regerende bekerwinnaar.

Lierse wist meteen dat stunten moeilijk zou worden toen Arthur Vermeeren via doelman De Smet de paal trof na 5 minuten. Een tiental minuten later stond het dan toch 0-1 via Toby Alderweireld. "We hadden wel verwacht dat ze aanvallend zouden starten en we kwamen nog goed weg eerst maar dan viel de goal toch nog", klinkt het bij Lierse-trainer Jo Christaens.

Geloof

Toch kwam Lierse opnieuw langszij via een penalty: "We hadden een beetje geluk nodig en dat kwam ook. Dat gaf een boost, zorgde voor geloof en we begonnen beter te voetballen. Door dat geloof stijg je als voetballer even boven jezelf uit. We staan niet bekend om onze sterke start dus die gelijkmaker was welgekomen."

"Lier droomde van een bekerverhaal, zeker wanneer je tegen een grote tegenstander kan spelen. Maar de doelpunten van Antwerp drukten die hoop al snel de kop in", beseft Christiaens.

Adem afsnijden

Want nog voor de rust stond het alweer 1-3 voor de Great Old. Na de rust kwam Lierse sterk uit de kleedkamer maar de geelhemden konden niet volhouden en kreeg nog een 1-4 om de oren. "De tegendoelpunten sneden onze adem af. Uiteindelijk wint Antwerp verdiend en kijken we al uit naar zaterdag tegen Beveren in de competitie, dat is ook een belangrijke partij", besluit Christaens.