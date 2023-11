Om moedeloos van te worden: "In de beker zijn er verrassingen, maar..."

KV Mechelen werd dinsdagavond in de Croky Cup uitgeschakeld door Knokke. Een nieuwe tegenvaller voor de ploeg van Steven Defour.

Steven Defour stak na de bekeruitschakeling met strafschoppen op bezoek bij Knokke zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken, maar toch gelooft hij nog altijd dat hij de ploeg uit het moeilijke vaarwater kan loodsen.

Ook bij de spelers komt de uitschakeling na de malaise in de competitie hard aan. De Croky Cup was nochtans de kans bij uitstek om het tij te keren, maar dat draaide dinsdagavond totaal anders uit, zo beseft ook Daam Foulon.

“Ik heb hier niet veel woorden voor. In de beker zijn er verrassingen, maar dit zo weggeven…”, foeterde hij bij Sporza. “We creëren zoveel kansen en gaan er allemaal niet in. Dan moet je gewoon boos zijn op jezelf. Dit is een wanprestatie van ons allemaal. We willen dit niet, niemand wilt dit, maar het loopt gewoon niet.”

Foulon kijkt echter niet in de richting van zijn trainer Steven Defour. “We staan achter onze trainer, we moeten hier als hele groep samen door. Van de eerste tot de laatste minuut, voor de coach en voor de club.”