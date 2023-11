Reactie Ronny Deila ziet toch nog één werkpuntje voor Club Brugge na makkelijke zege tegen Beerschot

Club Brugge had bijzonder weinig moeite met Beerschot in de 1/16de finale van de Beker van België. Coach Ronny Deila was uiteraard bijzonder tevreden.

Club Brugge was al voor de rust klaar met Beerschot. Het kreeg enkele goals cadeau van de thuisploeg en stond bij de rust al 0-5 voor. Na de rust haalde Club de voet van het gaspedaal, Vetlesen maakte wel nog de 0-6. Coach Ronny Deila was uiteraard bijzonder tevreden achteraf. "We hebben hen veel pijn kunnen doen op de flanken, terwijl zij zelf geen enkele of toch heel weinig kansen konden creëren", zei Deila achteraf. Heel wat spelers konden een goaltje meepikken, maar vooral de Deen Andreas Skov Olsen blonk uit. De Deen gaf twee assists en kon ook twee keer scoren. "Dat is natuurlijk belangrijk voor het vertrouwen", zei Deila. Werkpuntje Club Dat vertrouwen was ook wat nodig. Club scoorde in het begin van het seizoen aan de lopende band, maar viel de laatste weken wat stil met één of twee goaltjes, met uitzondering van Lugano. Voor het eerst sinds half september scoorde Club weer meer dan vier keer. "De goals geven vertrouwen. Wij scoren veel goals, maar in periodes. We moeten proberen om dat geregelder te doen", zei Deila daarover. Zondag op het veld van Union mogen de Bruggelingen het nog eens proberen.





