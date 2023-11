BREAKING: Bijltjesdag bij KV Mechelen: blamerende bekernederlaag was de druppel, Steven Defour ontslagen

Steven Defour is niet langer trainer van KV Mechelen. De bekernederlaag was de druppel die de emmer deed overlopen bij het bestuur van Malinwa. Assistent Fred Vanderbiest neemt ad interim over.

KV Mechelen is niet over één nacht ijs gegaan natuurlijk. Maar de negatieve reeks in de competitie en nu de vroege exit uit de beker hebben hen genoopt tot deze beslissing. Ze laten in hun communicatie ook hun spijt blijken.

Dit is geen fijn bericht. We moeten afscheid nemen van iemand die de club altijd in zijn hart heeft gedragen en zal dragen. Malinwa en Steven Defour gaan in onderling overleg uit elkaar. “Iedereen heeft het belang van de club op de eerste plek gezet, Steven in het bijzonder. Daar zijn we enorm dankbaar om”, klinkt het.

Defour nam vorig seizoen over van Danny Buijs, hield Malinwa in eerste klasse en bracht de ploeg naar de finale van de Croky Cup. "Na de nederlaag in en tegen Knokke is er lang gesproken binnen de club. We hebben samen naar de best mogelijke manier gezocht om de slechte sportieve resultaten een halt toe te roepen."

"Trainer en club beslisten samen dat het beter is om uit elkaar te gaan. We danken Steven voor zijn toewijding en professionalisme als T1 bij Malinwa. Zijn houding getuigt van veel respect voor de club."

Vanderbiest neemt ad interim over

KV Mechelen gaat nu actief op zoek naar een nieuwe trainer, maar mogelijk komt die er niet tot de interlandbreak. Tot die gevonden is, neemt Fred Vanderbiest de groep onder zijn hoede.