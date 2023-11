Buffalo schuwt de straffe woorden allerminst: "Leek op Manchester City"

Tarik 'Tita Tovenaar' Tissoudali is helemaal terug. Met twee doelpunten tegen Standard bevestigde hij mee de derde plaats van de Buffalo's. En hij zag ook rond hem de troepen steeds beter samenspelen. Hoopvol voor de toekomst, zoveel is duidelijk.

KAA Gent staat nog steeds op een knappe derde plaats in de Jupiler Pro League, op vijf punten van leider Union SG. En dus mag er dit jaar gedroomd worden van eindelijke eens meer dan die vermaledijde vijfde plek van de voorbije seizoenen?

Tarik Tissoudali is na zijn zware blessure vorig jaar in ieder geval steeds dichter bij zijn topniveau aan het komen. Ook tegen Standard liet hij zich opnieuw zien, met heel wat knappe acties toch wel. En dat leverde ook doelpunten op.

Beste twintig minuten?

"Met mijn gezicht naar doel voel ik me op zijn best. Het was een beetje zoals tegen Club Brugge. En we speelden ook echt goed, zeker voor de rust. Die laatste twintig minuten zijn wel de beste van het seizoen misschien."

"Het leek alsof ik bij Manchester City zat. Het was voor mij ook soms even naar adem happen. We speelden echt lekker voetbal, met veel tiki-taka. Het gaat op zo'n momenten echt goed."