Imke Courtois orakelt over de waan van de dag: "Dan zijn ze opnieuw de grote titelkandidaat"

Royal Antwerp FC staat voor de weken van de waarheid. Nadat ze in de Beker van België wonnen bij Lierse met 1-4, komen er een aantal heel belangrijke wedstrijden aan. Een beetje do or die? Imke Courtois heeft een opvallende mening.

Zaterdag ontvangt Antwerp met Genk alweer een klepper, daarna is er de match van de laatste kans in de Champions League in Porto en volgende week zaterdag komt met Standard dan nog een topploeg over de vloer.

Op 11 november kan The Great Old in zak en as zitten, of er weer helemaal bovenop zijn. Met 17 op 36 staan ze voorlopig amper zevende in de Jupiler Pro League en zouden ze zelfs naast play-off 1 grijpen. Maar het kan snel keren, toch?

Aan status verplicht om play-off 1 te halen

"Het zal niet makkelijk worden, maar als ze in al die wedstrijden wél punten halen dan is het opnieuw het omgekeerde. Dan zijn ze opnieuw de grote titelkandidaat, zo snel gaat het in het voetbal", aldus Imke Courtois bij Sporza.

Om toch wat te nuanceren: "Het is beeldspraak om te zeggen dat we snel spreken in termen van wat er de laatste weken gebeurd is." Gert Verheyen ziet in Antwerp nog niet meteen de grootste titelkandidaat: "Daarvoor moet er nog een hele lange weg afgelegd worden. Maar ze zijn het aan hun status verplicht om bij de eerste zes te eindigen."