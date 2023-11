Lukt het Union SG dit seizoen wel om de titel te pakken? "Ik voel wel dat het in de groep leeft"

Union SG doet het geweldig dit seizoen. Afgelopen weekend werd er met 1-3 gewonnen van KVC Westerlo en nadien stootte de club door in de beker na 2-1 winst tegen Meux.

Union staat met 28 punten alleen op kop. Eerste achtervolger is Anderlecht dat 24 punten telt. Kan de Brusselse club dit jaar voor kampioen gaan? Charles Vanhoutte vertelt dat er nog niet echt aan gedacht wordt, maar dat de motivatie om iedere wedstrijd te winnen wel groot is.

"We zijn er eigenlijk nog niet echt mee bezig, ook omdat we weten dat het zo'n lang seizoen is. In de play-offs is het voor de knikkers, als je op dat moment in vorm bent zoals Antwerp vorig jaar, dan kun je veel. Je moet gewoon iedere wedstrijd proberen door te gaan, en dan zien we wel op het einde van de rit", vertelde Vanhoutte.

Afgelopen jaren was Union SG dichtbij, maar het lukte net niet. Vorig seizoen gaf de club het in de laatste speeldag uit handen. Zijn de spelers dit jaar niet extra gebrand op de competitietitel dan?

"Ik was er de eerste twee jaar niet, maar ik voel wel dat het in de groep leeft. Niet per se om kampioen te spelen, maar om veel wedstrijden te winnen. Die mentaliteit zit er ook in. De ontgoocheling van de jongens die er vorig jaar al waren en de energie die de nieuwe jongens is een mooie combinatie om ons terug te lanceren dit jaar", besluit Vanhoutte.