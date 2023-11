Spelers Meux enorm positief na verloren bekerwedstrijd tegen Union: "We hebben ons doel bereikt"

Na een emotionele ontmoeting spraken we met Meux-doelman Clément Libertiaux. Ondanks de 2-1 nederlaag kunnen de spelers trots zijn op hun prestatie.

"Het was een behoorlijk zware wedstrijd, tegen een sterk Union," begint Libertiaux. "We werden gedomineerd, maar we hielden zo lang mogelijk stand. We maakten gelijk, maar zij maakten het af met het tweede doelpunt. We hebben als team goed gepresteerd. Toen het eerste doelpunt werd gemaakt, zeiden we tegen onszelf dat we niet meer moesten toegeven. En dat deden we. We scoorden dat doelpunt."

Smal maakte gelijk tegen Union na een goed uitgevoerde tegenaanval. Het was een onvergetelijk moment voor Meux. "Toen we dat doelpunt maakten, was het een moment van ongelooflijke euforie. Jammer genoeg hadden we twee minuten later een ander gevoel en gingen we heel snel onderuit... Het is jammer dat we ons zo snel na ons doelpunt gewonnen gaven. Maar het is logisch omdat we gedomineerd werden en zij veel kansen kregen. We moeten correct en logisch blijven. Was het een geval van verslapping? Ik weet het niet, want we maakten een euforisch moment mee en daarna probeerden we gefocust te blijven op ons spel. Er is geen echte verklaring voor."

"We scoorden bij onze echte eerste kans. Het was een heel, heel goede actie, waarbij we uitbraken op rechts, voorzetten en onze speler de bal goed uitspeelde en door zijn benen liet gaan. Daar kunnen we echt trots op zijn."

Wat waren de woorden van coach Laurent Gomez na de wedstrijd?" Hij vertelde ons van tevoren dat we moesten genieten, de wedstrijd optimaal moesten spelen, maar het beste uit elk moment moesten halen," vervolgt Libertiaux. "Het was een uniek moment voor ons en voor de fans. We wilden de mensen emotie en herinneringen meegeven. De coach was blij met onze prestaties. We hebben ons doel bereikt."

Na de wedstrijd vierden de Meux-spelers dit mooie moment met hun supporters. "Het is waar dat het misschien niet super samenhangend lijkt om feest te vieren na een nederlaag, maar we wilden een een JPL-ploeg loten en we werden in prima stijl geklopt. Het was een beetje een overwinning voor ons. We moeten ook de Union bedanken, die ons een heel warm welkom gaf. Het was echt klasse. Het was een geweldige dag uit, een geweldige viering van voetbal."