Thomas Müller neemt ploegmaats stevig op de korrel bij Bayern München

FC Bayern München werd woensdag verrassend uitgeschakeld in de DFB-Pokal door derdeklasser Saarbrücken. Thomas Müller was na afloop alles behalve tevreden met zijn ploegmaats.

Bayern München kwam na 14 minuten op voorsprong en het leek een makkelijke overwinning te worden voor de Duitse topclub. Maar niets was minder waar. Op slag van rust scoorde Saarbrücken de gelijkmaker.

Tot overmaat van ramp werd het in de 96e minuut 2-1 voor de derdeklasser. Zo knikkerde Saarbrücken Der Rekordmeister tegen alle verwachtingen in uit de competitie.

Na afloop gingen er slechts vier spelers in gesprek met de meegereisde fans, Thomas Müller was daar één van. Hij had dan ook geen goede woorden voor zijn ploegmaats. "Dit gaan we nog wel een keer nabespreken. Onze fans zijn terecht boos en we moeten ze het nodige respect tonen", vertelde hij bij ARD.

"In het voetbal kun je weleens een wedstrijd verliezen, maar wat niet te begrijpen valt, is dat we maar met drie à vier spelers de steun van de supporters respecteren. Zij rijden midden in de week honderden kilometers om ons aan te moedigen. Dan kan je op z'n minst wat teruggeven", aldus Müller tegenover Sky.