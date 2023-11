Domenico Tedesco heeft duidelijke mening over mogelijke terugkeer van Toby Alderweireld naar Rode Duivels

Het loopt nog niet helemaal zoals het hoort bij de Rode Duivels. Binnen ongeveer anderhalve week komen er nieuwe interlands aan, maar ook met nieuwe (of oude) spelers?

Toby Alderweireld stopte begin dit jaar plots bij de Rode Duivels. Hij wou zich graag vol op het clubvoetbal kunnen storten. Toch kan de Belg niet zeggen dat hij de nationale ploeg niet mist. Afgelopen week vertelde hij nog dat hij 'moeilijk nee zou kunnen zeggen' wanneer hij opnieuw opgeroepen zou worden.

Domenico Tedesco houdt de media blijkbaar goed in de gaten. Hij liet zich uit over een mogelijke terugkeer van de centrale verdediger. "Ik heb dat gelezen", begint de bondscoach volgens HLN. "Ook dat hij van zichzelf vindt dat hij niet verdient om het EK te spelen omdat hij geen aandeel had in de kwalificatie."

"Dat is voor mij geen groot issue. Kijk, we bouwen aan een nieuwe, jonge defensie. Mét Wout Faes. Mét Jan Vertonghen ook, die het nog uitstekend doet. Zíj hebben de credits voor de kwalificatie verdiend en dat mag niet onderbelicht blijven", gaat Tedesco verder.

De bondscoach ziet een terugkeer nog wel zitten. "Ik heb echt een zeer goed gevoel bij onze huidige defensie. Ze weten beter en beter hoe ze moeten reageren in lastige wedstrijdsituaties. Maar Toby? Kijk, er kunnen altijd blessures opduiken. Ik hoop dat we hem niet nodig hebben, maar als dat wel het geval is... Dan zal ik hem zeker bellen."