Kaper op de kust of niet: Real Madrid komt met bizar clubstatement over Mbappé

Kylian Mbappé leek al bijna op weg naar Real Madrid, maar vorige week kwam er plots ook de belangstelling van Liverpool. En ondertussen is het nog maar de vraag waar hij dan heen zal gaan uiteindelijk. Real Madrid is alvast met een statement gekomen.

Twee seizoenen geleden leek Mbappé ook al op weg naar De Koninklijke, maar de aanvaller koos toen uiteindelijk toch voor een nieuw contract bij PSG. In juni 2024 is hij einde contract bij PSG en nu lijkt het wél Real Madrid te gaan worden.

Een paar weken geleden werd nog gesproken over aandacht van Liverpool en dat Mbappé zelfs zou gaan praten zijn in Engeland. Maar uiteindelijk lijkt Madrid nog steeds een meer plausibele mogelijkheid dan de Premier League.

Extra probleem: Mbappé mag officieel niet praten met andere geïnteresseerde clubs voor 1 januari. Dat zijn de regels voor vrije spelers, al is het natuurlijk schering en inslag dat er toch vroeger dan die datum wordt gesproken;

Bij Real Madrid willen ze echter alles in alle toonaarden ontkennen. En dus kwamen ze zaterdag met een officieel statement, waarin ze alle geruchten over gesprekken die in de media worden uitgebracht niet stroken met de werkelijkheid.