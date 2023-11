Het gaat beter met Bas Dost, maar zal hij ooit nog op een voetbalveld te bewonderen zijn?

Bas Dost zakte afgelopen week in elkaar tijdens het duel tussen AZ en NEC. Een schrikwekkende gebeurtenis die de match dan ook vroegtijdig beëindigde.

Het gaat goed met Dost, maar de gebeurtenis heeft indruk gemaakt. "De reanimatie heeft hem gered, dat heeft Bas zelf ook aangegeven. Het gaat beter, maar natuurlijk heeft hij heel veel angst. Woensdag heeft hij op een heel mooie en goede manier uitgelegd aan de groep wat hij heeft", vertelde algemeen directeur van NEC, Wilco van Schaik, bij NOS.

"Dit moet herstellen met rust. Hij ligt nog in het ziekenhuis en moet de wedstrijd van vandaag dus weer op de televisie volgen."

Maar zal Dost ooit nog terug op een voetbalveld te bewonderen zijn? "Ja, dat is de vraag. Het is nu ook niet de grootste prioriteit. Voetballen en trainen zit bij Bas echt heel diep. Hij is pas heel kort bij NEC, maar maakt heel veel indruk op iedereen."

"Zijn carrière is geweldig, maar het is een heel normale jongen. Alle gebeurtenissen deze week hebben me wel geraakt", besluit van Schaik.