Tedesco heeft een paar dingen te zeggen over wel of niet verlengen bij de Rode Duivels

Domenico Tedesco heeft de Rode Duivels zonder al te veel moeite naar het EK geleid en intussen ook een verjonging doorgevoerd. Exact waarvoor hij gehaald werd. Maar de bondscoach heeft slechts een contract tot na het EK in Duitsland.

De KBVB gaf al aan dat ze wel met hem door willen en willen spreken over een contractverlenging. Dat is nog niet afgerond. "Of ik het belangrijk vind om een nieuw contract te tekenen voor het EK? Hoegenaamd níet. Dat is in het verleden al gebleken", vertelt hij in HLN.

"Toen ik met Leipzig in mei de beker won, kon ik in juni een nieuwe overeenkomst van drie jaar tekenen. Ik besloot evenwel mijn laatste contractjaar in te gaan. Het was een gevoel... Wel, ik kan je zeggen: mijn gevoel hier en nu is héél goed. Ik heb daar helemaal geen nieuw contract voor nodig."

Tedesco werkt graag met deze groep en voelt ook het vertrouwen van zijn bazen. "Ik ben op mijn beurt ook enorm te spreken over de federatie. Het is een eer om bondscoach te mogen zijn van België. Die boodschappen zullen intussen ook wel doorgesijpeld zijn tot in de kleedkamer."