Youri Tielemans relativeert over moeilijke periode bij Aston Villa

Youri Tielemans kent voorlopig niet zijn beste seizoen bij Aston Villa. Toch beweert de middenvelder er gelukkig te zijn.

Naar eigen zeggen begrijpt de Rode Duivel niet goed dat er in België vragen worden gesteld rond zijn huidige vorm en zijn speeltijd. "Ik voel mij goed en ik begrijp niet waarom de mensen in België zich zorgen maken omtrent mij. Ik wil uiteraard spelen en mezelf tonen en de ploeg helpen."

"Het was in het begin moeilijk te begrijpen, maar ik ben nu klaar om te vlammen als ik mijn kans krijg. Er is geen reden om paniek te hebben of gefrustreerd te zijn", vertelde Tielemans tegenover Play Sports.

Afgelopen zomer maakte de middenvelder de overstap van Leicester City naar Aston Villa. Daar heeft hij het moeilijk om zijn draai te vinden. Op tien competitiewedstrijden mocht Tielemans nog geen enkele keer starten. Wel viel hij alle tien de wedstrijden in. Hij leverde één assist af en kon nog niet scoren.