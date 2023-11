Dit zal Antwerp niet graag horen: FC Barcelona maakt het The Great Old wel heel erg moeilijk

Geen goed nieuws voor Royal Antwerp FC. FC Barcelona verloor in de Champions League met 1-0 van Shakthar Donetsk.

Shakthar Donetsk kwam in Hamburg enkele minuten voor de rust op voorsprong tegen FC Barcelona. Sikan kopte de bal tegen de netten.

De Spanjaarden hadden balbezit op overschot, maar dwongen bitter weinig kansen af. Shakthar kon nog de 2-0 tegen de netten jagen, op drie minuten van het einde, maar het doelpunt werd terecht afgekeurd voor buitenspel.

Het resultaat van FC Barcelona heeft grote gevolgen voor Royal Antwerp FC. Donetsk heeft nu ook al zes punten achter zijn naam. Winnen op Porto lijkt nu al een must wil The Great Old nog overwinteren.

Lukt dat niet, dan moet Antwerp al zeker met twee doelpunten verschil winnen van de Oekraïners en op de Bosuil ook nog eens FC Barcelona kloppen. Maar zolang het mathematisch kan moeten Van Bommel en co erin geloven, maar stilaan lijkt het vooral hopen op een echt mirakel.