Een ideetje voor de bondscoach om van onder het stof te halen? Verdediger met Nederlands-Belgische nationaliteit doet het geweldig

Jan Vertonghen is twijfelachtig voor de komende interlands. De 36-jarige verdediger geraakt mogelijk wel fit, maar is het de moeite om nu risico's met hem te nemen? Er liggen kansen voor andere jongens. En misschien moet de bondscoach wel eens denken om deze mogelijkheid van onder het stof te halen.

Pascal Struijk werd ooit gezien als mogelijke Rode Duivel. De nu 24-jarige verdediger heeft de dubbele Belgisch-Nederlandse nationaliteit omdat hij in Deurne werd geboren. Vorig jaar in september zat hij in de voorselectie van Oranje, maar sindsdien is het nog nooit tot een echte oproep gekomen.

Hij kan dus nog steeds kiezen. Al zei hij vorig jaar wel dat hij Nederland de prioriteit gaf. Maar aangezien hij blijkbaar niet in beeld is bij Ronald Koeman is het misschien wel iets om aan te denken. Een linksvoetige centrale verdediger die het bij Leeds in The Championship heel goed doet...

De moeite waard om een telefoontje te doen voor Domenico Tedesco? "Het is heel mooi om mee te maken en nu maar hopen dat ik bij de definitieve selectie zit. Als ik bij die selectie zit, kies ik ook voor Nederland. Dat is mijn eerste keuze", zei hij na zijn voorselectie. De ontgoocheling moet er sindsdien wel ingekropen zijn.