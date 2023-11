Hooliganisme zorgt voor nieuw slachtoffer: man met messteken naar ziekenhuis (niet voor gevoelige kijkers)

Het hooliganisme viert weer hoogtij de laatste tijd. Slag om slinger geraken supportersclans slaags. Voor de wedstrijd AC Milan-PSG was het weeral van dat.

Een supporter van de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain, dat het dinsdag opneemt tegen het Italiaanse AC Milaan in de Champions League voetbal, is maandagavond zwaargewond geraakt toen hij verwikkeld raakte in rellen met Italiaanse fans in de stad Milaan. Dat zegt de Italiaanse politie.

De Fransman, wiens naam niet bekendgemaakt werd, kreeg "twee messteken in het been" en werd naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie. De Italiaanse krant Corriere della Sera heeft het over een 34-jarige die niet in levensgevaar zou zijn.

Voor Porto-Antwerp waren er ook al rellen tussen de twee harde kernen van de clubs. Op Twitter dweepte een hooligan-account reeds met de beelden van beide incidenten. Opgelet: de foto's zijn niet voor gevoelige kijkers.