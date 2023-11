Wordt Jérémy Doku beter dan Eden Hazard? Meningen zijn verdeeld: "Nee, Eden is beter"

De opvolging van Eden Hazard heeft niet lang op zich laten wachten. Sneller dan verwacht is Jérémy Doku helemaal ontbolsterd bij Manchester City. De linkerflank van de Rode Duivels heeft weer een fenomeen.

Dat Doku zich zo profileert in zijn eerste maanden bij City verrast toch iedereen wat. Al had Gert Verheyen wel verwacht dat zijn statistieken de hoogte gingen ingaan. "Als hij indertijd bij Anderlecht een assist moest geven, stonden er twee in de zestien", zei Verheyen bij Extra Time.

"Nu staan er vijf in de box plus nog twee op de rand van de zestien. Dat maakt het makkelijker om een assist te geven. En ook: er is een groot verschil tussen 19 jaar en 21 hé. Eén of twee jaar maken veel uit op die leeftijd."

Maar mogen we hem nu al vergelijken met Eden Hazard? En is hij een nog betere/modernere versie van de op pensioen gegane sterspeler? "Eden is beter hé", zegt Verheyen met klem. "Vraag dat nog eens binnen twee jaar. Maar hoe meer je met betere spelers samenspeelt, hoe beter je wordt. Ook op training. En het is Doku zijn verdienste dat hij nu bij City speelt."