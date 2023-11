📷 Aanstelling Hasi bij KV Mechelen: wordt ook Vanderbiest slachtoffer?

KV Mechelen heeft met Besnik Hasi een nieuwe trainer gevonden. Al zouden er wel nog eens koppen kunnen sneuvelen Achter De Kazerne.

Steven Defour is sinds vorige week niet langer trainer van KV Mechelen. Dinsdagavond werd duidelijk dat Besnik Hasi de nieuwe trainer wordt. Het is wachten op de officiële aankondiging van zijn aanstelling door de club.

Assistent Fred Vanderbiest nam voorlopig over bij KV Mechelen, in afwachting van de komst van een nieuwe trainer. Het is uitkijken of ook hij plaats moet maken bij de Kakkers, nadat Hasi de sportieve leiding neemt.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is het alvast zo dat de directie van KV Mechelen op zoek is naar een nieuwe assistent voor Besnik Hasi. Welke gevolgen dat heeft voor Vanderbiest is niet meteen duidelijk, maar mogelijk wordt hij ook opzij geschoven.