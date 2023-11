Dit heeft trainer Xavi te zeggen na smadelijke nederlaag met FC Barcelona in Champions League

De verrassing in de Champions League kwam dinsdag van Shakhtar Donetsk. Zij klopten in Hamburg FC Barcelona met 1-0.

Trainer Xavi was bijzonder hard voor zijn ploeg na de nederlaag tegen Shakhtar. “Dit was een sportief dieptepunt. Eén van de slechtste wedstrijden die ik mij kan herinneren sinds ik hier ben”, zei Xavi achteraf bij Movistar+. “We hebben gefaald op verschillende vlakken. Qua spel, de manier van opbouwen en het opzetten van counters.”

Ook afgelopen weekend was het niet om naar huis te schrijven tegen Real Sociedad, maar toen werd wel nog gewonnen. Volgens Xavi heeft zijn ploeg dringend een reset nodig na de wanprestatie in de Champions League.

“Nog niet zo lang geleden speelden we heel goed voetbal. Dit is een mentaal probleem. Niet fysiek of conditioneel. Het leek wel alsof we blokkeerden. De druk na balverlies was niet goed. Dit zijn details die op dit niveau dodelijk kunnen zijn. We zitten in een mindere periode, dat kan ik niet ontkennen.”

Barcelona is wel nog leider in de groep en heeft alles nog in eigen handen. De achtste finales van de Champions League kunnen in het volgende duel al bereikt worden.