Geen VAR in de Challenger Pro League: 'Schuld van de clubs zelf'

In de Challenger Pro League is er nog steeds geen VAR aanwezig. Toch zou dit wel voor het verschil kunnen zorgen.

De schreeuw om een VAR in te voeren in de Challenger Pro League klinkt week na week luider bij de supporters. Maar volgens Gazet van Antwerpen zijn het de clubs zelf die de komst van de Video Assistent Referee tegenhouden.

Doelman Davor Matijas van Beerschot die rood kreeg op Club NXT, een geldig doelpunt van KRC Genk dat tegen Lierse K. werd afgekeurd. Foute beslissingen die met een VAR zo goed als zeker zouden rechtgezet zijn. Het zijn maar twee voorbeelden van fouten in de Challenger Pro League.

In Italië, Duitsland, Portugal en Turkije is er VAR in de tweede klasse, in België, Engeland, Frankrijk, Nederland en Schotland niet. Volgens de Pro League en het Professional Referee Department kost de VAR 5.000 euro per wedstrijd en nog eens 500 euro voor de buitenspellijn. Op jaarbasis komt dat op een kost van 1,32 miljoen euro.

Te duur voor de clubs, ook al is het geen enorm bedrag. De investering van elk 82.500 euro vinden ze op dit moment geen meerwaarde voor de competitie en dus ligt de schuld bij de clubs zelf, zo oordeelt Gazet van Antwerpen.