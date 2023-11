Er moet iets veranderen bij Club Brugge: duo krijgt pakken kritiek, tijd om iets anders te proberen

Bij Club Brugge zit Ronny Deila met kopzorgen. De Noorse trainer heeft bijna alles geprobeerd om het tij te keren. Alles? Nee, achteraan heeft hij nog niet gewisseld en dat zou intussen wel eens mogen.

Ook in de kranten stellen ze de vraag? Is het duo Brandon Mechele-Jorn Spileers nog te handhaven? De twee kregen dit seizoen al pakken kritiek over zich heen. Club kon immers nog maar vier keer de nul houden en tegen Union werden ze bij momenten langs alle kanten voorbij gelopen.

Veel wisselmogelijkheden heeft Deila ook niet. Dedryck Boyata is op zijn 32ste volledig afgeschreven en blauw-zwart investeerde afgelopen zomer - ondanks vele stemmen die zeiden dat het moest - niet in een extra verdediger.

Dus lijkt het tijd om Joel Ordonez eens zijn kans te geven. Tijdens de wintermercato zal er wel een nieuwe verdediger komen, maar Deila moet het tot dan zien uit te houden. Het zou dus niet slecht zijn om de 19-jarige Ecuadoraan te proberen. Want de kritiek zal er niet minder op worden bij een nieuw foutje.