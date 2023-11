Standard-speler die op bedenkelijke wijze velen compleet versteld deed staan heeft wat te zeggen over duel met Antwerp

Iemand compleet versteld doen staan kan op zowel positieve als bedenkelijke wijze. Bij Standard deed Aiden O'Neill het eerder in negatieve zin na de puntendeling met Mechelen. Met een verplaatsing naar de Bosuil volgt er een pittige volgende opdracht.

Vorige zondag was zowat iedereen op Sclessin het erover eens dat Standard maar magertje voor de dag kwam en KV Mechelen met een verdiend punt naar huis kwam. Iedereen, behalve O'Neill. De Australiër kwam in de mixed zone doodleuk vertellen dat Standard gedomineerd had en zeker de drie punten verdiende.

Standard kijkt niet naar tegenstanders

Alle journalisten fronsten eens met de wenkbrauwen, maar de Rouches krijgen zaterdag een herkansing. Misschien liggen de topaffiches hen beter, aangezien Standard al Club en Anderlecht klopte. "Elke match staan er drie punten op het spel. We kijken niet te veel naar de tegenstanders, we concentreren ons op onszelf", aldus O'Neill.

Al wil elke voetballer de uitdaging wel aangaan om zich te meten met een ploeg die in de Champions League actief is. "We kijken uit naar die wedstrijd."